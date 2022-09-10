Нарколог Калюжная назвала "безопасную" норму алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-нарколог, главный врач стационара "Гармония" Марина Калюжная. рассказала, что количество выпитого алкоголя, после которого наступит опьянение, зависит от телосложения человека.

"Безопасная" норма для каждого конкретного человека зависит от его веса, возраста и телосложения, отметила она. Так, полному мужчине будет сложно напиться одним-двумя бокалами пива или вина, а хрупкой девушке может хватить всего одного бокала.

- Если вы пьете, то обязательно при этом закусывайте. Но лучше вообще избегать выпивки, - отметила эксперт в беседе с изданием Lenta.ru. - В целом безопасной нормы алкоголя нет. И при возможности от него лучше отказаться совсем.

Также она добавила, что алкоголь даже в минимальных количествах наносит вред организму.

Ранее Life.ru писал, что в алкогольных напитках содержится не так много килокалорий, поэтому многие полагают, что пара бокалов вина или пива не отразится на фигуре. Однако это мнение ошибочно, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Спиртное вызывает интенсивную выработку инсулина, что способствует отложению жиров.

Тем временем, другой врач, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург назвал алкоголь самым опасным напитком для пожилых, поскольку спиртное ускоряет работу сердца и увеличивает его потребность в кислороде. Он посоветовал пожилым употреблять зелёный чай и ягодные морсы без сахара, сообщает RT.