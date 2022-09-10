Психолог развеяла мифы, которые мешают людям бросить курить Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Существует большое количество мифов, которые якобы мешают курильщикам избавится от вредной привычки. О том, почему не нужно верить отговоркам, рассказала медицинский психолог "СМ-Клиника" Диана Лобанова.

По ее словам, одним из популярных мифов является следующий: отказ от курения может привести к быстрому набору веса. Об этом пишет Газета.Ru.

- Отказ человека от сигарет не приводит к быстрому набору веса ... Это миф. Но стоит признать, что при отказе от курения у человека может увеличиться аппетит на некоторое время, - объяснила эксперт.

Лобанова отметила, что это связано с тем, что у заядлых курильщиков формируется так называемый оральный рефлекс, из-за которого, бросив курить, возникает желание компенсировать данную потребность едой.

Еще одним аргументом курильщики приводят никотинозаместительную терапию, которая якобы способна в коротки сроки избавить человека от вредной привычки.

- Безусловно, все люди индивидуальны. ...Но, как правило, если человек намерен расстаться с никотином, он должен полностью от него отказаться, - заявила врач.

Ранее RT писал, что профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова Сергей Бабак дал советы курильщикам, решившим бросить вредную привычку. Он посоветовал им провести обследования - пройти рентген или компьютерную томографию органов грудной клетки.

До этого врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов рассказал "Известиям", почему не стоит курить в жаркую погоду. По словам врача, курение негативно влияет на все системы организма, но прежде всего влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.