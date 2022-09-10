Умер Шамиль Мухтаров, главный конструктор Ил-18 и Ил-62 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров умер на 70-м году жизни. Причина смерти, дата и время прощания пока не уточняется.

"Сегодня на 70-м году жизни скончался директор программы Ил-18, Ил-62, главный конструктор Мухтаров Шамиль Джаватович", - сообщила Объединенная авиастроительная компания в своем Telegram-канале.

Напомним, ИЛ -19 - это пассажирский самолёт для авиалиний дальней протяжённости 2-го класса, выполненный по схеме четырёхмоторного турбовинтового низкоплана с однокилевым оперением. Один из первых советских турбовинтовых лайнеров.

ИЛ - 62 - первый советский турбореактивный дальнемагистральный пассажирский самолёт 1-го класса межконтинентальной дальности, разработан в ОКБ имени Ильюшина в 1960 году с учётом мировых требований к воздушным суднам такого класса для замены самолётов Ту-114 и Ил-18. Единственный крупносерийный самолёт в своём классе.