Глава МИД Германии прибыла в Киев во второй раз после начала российской спецоперации

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приехала на Украину с необъявленным и незапланированным вмзитом Фото: REUTERS

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 10 сентября 2022 года прибыла в Киев во второй раз после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA.

Отмечается, что Бербок планирует провести в украинской столице "ряд встреч на высшем уровне" (с кем именно она планирует встретиться в Киеве и какие вопросы намерена обсуждать, не уточняется).

Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства приезжала в украинскую столицу 10 мая нынешнего года. В тот раз она побывала в украинском городе Буча.

Тогда визиту Бербок предшествовал масштабный дипломатический скандал, связанный с публичными обвинениями и оскорблениями в адрес немецкого руководства, прозвучавшими из уст тогдашнего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника (в итоге с этой должности он был уволен).

Кроме того, широкий резонанс вызвала и история с отказом украинского лидера Владимира Зеленского принимать в своей стране президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. После этого решения Зеленского немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что сам также не намерен отправлять в Киев (в итогу украинскому руководству пришлось улаживать ситуацию в спешном порядке и приносить извинения).