The Telegraph: ЕС отказался от потолка цен на газ из-за ультиматума Путина

ЕС отказался от жесткой антироссийской меры из-за угрозы полной остановки поставок газа из РФ Фото: REUTERS

Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, заявил британский журналист Том Рис в своей статье для издания The Telegraph.

"Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения", — отмечается в материале журналиста.

По информации Риса, на прошедшем недавно совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Однако пока никаких реальных программ по недопущению энергокризиса на уровне руководства ЕС не принято.

Ранее Москва выдвинула Европе новые требования по оплате российского газа. Теперь все расчеты за топливо из РФ с недружественными России странами будут вестись исключительно в рублях. Однако далеко не все европейские государства и компании согласились на условия Москвы.

В связи с этим российские власти допускают приостановку поставок газа тем странам, которые не будут оплачивать топливо по предложенной РФ схеме. В Евросоюзе и Великобритании тем временем уже начали готовиться к масштабному энергетическому кризису: западные лидеры предупреждают граждан, что предстоящая зима вполне может оказаться "крайне тяжелой и суровой".