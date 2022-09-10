Видео переброски дополнительного вооружения и военной техники под Харьков показало Минобороны

Российские ВС активно перебрасывают технику и вооружение в Харьковскую область для противодействия ВСУ Фото: скриншот

Министерство обороны РФ показало кадры переброски дополнительной военной техники и вооружений в Харьковскую области.

В ведомстве отмечают, что, помимо вооружений и техники, на Харьковское направление сейчас перебрасывается и большое количество личного состава военнослужащих ВС РФ.

По информации временной военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, украинские боевики подтянули в регион все свои резервы ради совершения попытки наступления на позиции ВС РФ. Однако в ходе боев Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой.

Ранее советник премьера Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что бойцы российского СОБРа проявили мужество и героизм в ходе боев с украинскими военными за харьковский город Балаклея. По его словам, они сумели нанести по-настоящему серьезный урон Вооруженным силам Украины.