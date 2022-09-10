В России 10 сентября 2022 года выявлено 53 486 случаев заражения коронавирусом

В России продолжается масштабная шестая волна эпидемии новой коронавирусной инфекции Фото: Светлана Макеева

Более 53 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, скончались 97 человек, рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Выздоровело за сутки 46 023 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 9 сентября 2022 года. Выявлено 53 486 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 97 человек", - говорится в сообщении штаба. Подобное число заболевших фиксируется в России впервые с марта нынешнего года.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что в настоящее время на федеральном уровне не идет речи о введении каких-либо жестких коронавирусных ограничений, несмотря на ежедневный прирост числа заболевших.

При этом в ведомстве подчеркнули, что региональные власти имеют полное право устанавливать собственные различные COVID-ограничения на местах (при этом пока ни в одном из субъектов РФ региональные коронавирусные штабы не обсуждают возможность введения региональных локдаунов, речь ведется лишь о возвращении масочного режима и частичного перевода работников на удаленный режим занятости).