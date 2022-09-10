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В мире10 сентября 2022 9:16

Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании

Решение об этом принято спустя два дня после смерти королевы Елизаветы II
Александр КИСЛОВ
Карл III стал новым британским монархом после смерти своей матери Елизаветы II

Карл III стал новым британским монархом после смерти своей матери Елизаветы II

Фото: REUTERS

Короля Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании. Соответствующее решение было принято 10 сентября 2022 года - спустя два дня после смерти матери Карла, британской королевы Елизаветы II.

Карл уже объявил, что присвоил своему сыну Уильяму титул принца Уэльсского (теперь Уильям будет главным претендентом на британский престол в случае смерти нынешнего короля).

Также Карл III в своем первом официальном телеобращении к жителям Великобритании заверил своих подданных в том, что роль и место монархии в жизни британского общества останется прежним и неизменным. Карл пообещал сохранять и приумножать наследие своей матери - королевы Елизаветы II. Он назвал ее смерть большим потрясением как для себя лично, так и для всей королевской семьи и всех жителей Соединенного королевства.