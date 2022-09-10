Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании

Карл III стал новым британским монархом после смерти своей матери Елизаветы II Фото: REUTERS

Короля Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании. Соответствующее решение было принято 10 сентября 2022 года - спустя два дня после смерти матери Карла, британской королевы Елизаветы II.

Карл уже объявил, что присвоил своему сыну Уильяму титул принца Уэльсского (теперь Уильям будет главным претендентом на британский престол в случае смерти нынешнего короля).

Также Карл III в своем первом официальном телеобращении к жителям Великобритании заверил своих подданных в том, что роль и место монархии в жизни британского общества останется прежним и неизменным. Карл пообещал сохранять и приумножать наследие своей матери - королевы Елизаветы II. Он назвал ее смерть большим потрясением как для себя лично, так и для всей королевской семьи и всех жителей Соединенного королевства.