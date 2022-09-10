Путин поздравил британского короля Карла III со вступлением на престол

Владимир Путин поздравил нового британского монарха Карла III Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Карлу III по случаю его вступления на британский престол и пожелал ему успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.

Данная телеграмма российского президента опубликована на официальном сайте Кремля.

"Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - отмечается в сообщении.

Новый король Великобритании Карл III официально вступил в должность монарха 10 сентября 2022 года. Это произошло спустя два дня после смерти его материл - британской королевы Елизаветы II, которая правила Соединенным Королевством на протяжении более 70 лет.

Также Карл III выступил с первым публичным телеообращением к нации. в котором рассказал о том, что роль и место британской монархии в стране ни в коем случае не изменится. Король пообещал, что будет достойно заботиться о памяти своей матери и сделает все, чтобы о ней и ее заслугах продолжали помнить очень долгое время. Также первым решением в статусе короля Карл III присвоил своему сыну Уильяму статус принца Уэльсского (теперь именно Уильям является основным претендентом на британский престол в случае смерти Карла).