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Политика10 сентября 2022 11:23

Путин поздравил британского короля Карла III со вступлением на престол

Российский президент направил британскому монарху поздравительную телеграмму
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин поздравил нового британского монарха Карла III

Владимир Путин поздравил нового британского монарха Карла III

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Карлу III по случаю его вступления на британский престол и пожелал ему успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.

Данная телеграмма российского президента опубликована на официальном сайте Кремля.

"Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - отмечается в сообщении.

Новый король Великобритании Карл III официально вступил в должность монарха 10 сентября 2022 года. Это произошло спустя два дня после смерти его материл - британской королевы Елизаветы II, которая правила Соединенным Королевством на протяжении более 70 лет.

Также Карл III выступил с первым публичным телеообращением к нации. в котором рассказал о том, что роль и место британской монархии в стране ни в коем случае не изменится. Король пообещал, что будет достойно заботиться о памяти своей матери и сделает все, чтобы о ней и ее заслугах продолжали помнить очень долгое время. Также первым решением в статусе короля Карл III присвоил своему сыну Уильяму статус принца Уэльсского (теперь именно Уильям является основным претендентом на британский престол в случае смерти Карла).