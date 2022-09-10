Российские войска поразили штаб Нацгвардии Украины и пункты дислокации «Кракена» под Харьковом Фото: ТАСС

Вооруженные силы России поразили штаб Национальной гвардии Украины и пункты дисклокации батальона «Кракен» в Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«Поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка ДНР. Уничтожены до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники», – сказано в сводке в Telegram-канале ведомства.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в Донецкой Народной Республике, Снигирёвка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178-ми районах.

Также были уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донецкой народной республике, Днепропетровской и Запорожской областях. В районе населённого пункта Калуга Николаевской области была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей. Кроме того, российские войска подавили два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ, сбили 13 беспилотных летательных аппаратов и уничтожили в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.