Вучич заявил, что Евросоюз требует от Сербии выбирать между Россией и Западом Фото: REUTERS

Страны Евросоюза при поддержке Соединенных Штатов требуют от Сербии выбрать между Россией и Западом, заявил президент балканской республики Александар Вучич в обращении к жителям страны.

«Большие западные силы при поддержке США и Турции заявили, что Европа должна защищаться, поэтому все должны определиться, с какой стороны занавеса они останутся», – сказал политик.

По словам Вучича, в Евросоюзе заявили, что экономика в России, то «со стороны занавеса», исчезает, а Европа находится «на стороне успеха».

Напомним, ранее президент Сербии заявил, что требования Евросоюза к Белграду ввести санкции в отношении российских энергоносителей несправедливы, поскольку сам ЕС от этих ограничений отказался.

Кроме того, Вучич пообещал принимать решения о санкциях против России, исходя из интересов Сербии.