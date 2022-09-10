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Политика10 сентября 2022 12:45

Вучич заявил, что Евросоюз требует от Сербии выбирать между Россией и Западом

Европа должна защищаться, поэтому все должны определиться, с какой стороны занавеса они останутся, отметили в ЕС
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вучич заявил, что Евросоюз требует от Сербии выбирать между Россией и Западом

Вучич заявил, что Евросоюз требует от Сербии выбирать между Россией и Западом

Фото: REUTERS

Страны Евросоюза при поддержке Соединенных Штатов требуют от Сербии выбрать между Россией и Западом, заявил президент балканской республики Александар Вучич в обращении к жителям страны.

«Большие западные силы при поддержке США и Турции заявили, что Европа должна защищаться, поэтому все должны определиться, с какой стороны занавеса они останутся», – сказал политик.

По словам Вучича, в Евросоюзе заявили, что экономика в России, то «со стороны занавеса», исчезает, а Европа находится «на стороне успеха».

Напомним, ранее президент Сербии заявил, что требования Евросоюза к Белграду ввести санкции в отношении российских энергоносителей несправедливы, поскольку сам ЕС от этих ограничений отказался.

Кроме того, Вучич пообещал принимать решения о санкциях против России, исходя из интересов Сербии.