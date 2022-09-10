В России пресечены попытки атак на сайт ЦИК из-за границы в первый день голосования Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первый день голосования в России пресечены попытки атак из-за границы на сайт Центрального избирательного комитета (ЦИК) и систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«В течение первого дня голосования зафиксирован большой объем различных обращений к системе ДЭГ из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности. Примерно треть подозрительного сетевого трафика отфильтровывалась еще на подходе на магистральных каналах связи по географическому признаку», – приводятся ее слова в Telegram-канале Центризбиркома.

По словам главы Центризбиркома, в период с 13:00 до 16:00 велось «активное сканирование системы и проводились попытки DDoS-атак на прикладном уровне из Прибалтики». Она заявила, что таким образом «страны-вассалы пытались угодить своим хозяевам». Все атаки были успешно отражены, добавила Памфилова.

Как уточнила председатель ЦИК, с 1 июня по 10 сентября 2022 года средствами защиты сайта Центризбиркома было зафиксировано и заблокировано 29 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности и 94 DOS-атаки. В первый день голосования до 8 часов утра российские специалисты зафиксировали и заблокировали 79 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности.