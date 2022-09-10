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Политика10 сентября 2022 13:40

Кадыров назвал борьбу за будущее России истинной целью спецоперации на Украине

РФ борется за свои традиции, идентичность, духовно-нравственные ценности, религию и торжество справедливости, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кадыров назвал борьбу за будущее России истинной целью спецоперации на Украине

Кадыров назвал борьбу за будущее России истинной целью спецоперации на Украине

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России борются на Украине не только за освобождение жителей Донбасса от произвола киевского режима, но и за будущее своей страны, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

События в Донбассе возникли не на пустом месте. Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны – России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, российские власти в течение многих лет предупреждали, что «угрожать и гарцевать» у границ силами НАТО не нужно. Россия, подчеркнул он, не собиралась смотреть, как над ней «размещают дамоклов меч». Он также напомнил о требованиях Москвы равноправно и уважительно относиться к русскоязычному населению Донбасса и не угрожать попытками вторгнуться в Крым, поскольку это российская территория.

«В конце-то концов, если мы упорно повторяли, что можете, сколько влезет, лелеять и вожделеть свои безликие ЛГБТ-массы, но нам не навязывайте, это всего лишь означало, что у себя мы этого не позволим. Мы не понимаем и не принимаем этого. Но даже и здесь против России вводились санкции. Просто за неприятие ЛГБТ-ценностей», – добавил глава Чечни.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что решение о проведении спецоперации на Украине было для него тяжелым. Тем не менее, по его словам, проведение СВО вызвано целым рядом важных причин..