Кадыров назвал борьбу за будущее России истинной целью спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Вооруженные силы России борются на Украине не только за освобождение жителей Донбасса от произвола киевского режима, но и за будущее своей страны, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

События в Донбассе возникли не на пустом месте. Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны – России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, российские власти в течение многих лет предупреждали, что «угрожать и гарцевать» у границ силами НАТО не нужно. Россия, подчеркнул он, не собиралась смотреть, как над ней «размещают дамоклов меч». Он также напомнил о требованиях Москвы равноправно и уважительно относиться к русскоязычному населению Донбасса и не угрожать попытками вторгнуться в Крым, поскольку это российская территория.

«В конце-то концов, если мы упорно повторяли, что можете, сколько влезет, лелеять и вожделеть свои безликие ЛГБТ-массы, но нам не навязывайте, это всего лишь означало, что у себя мы этого не позволим. Мы не понимаем и не принимаем этого. Но даже и здесь против России вводились санкции. Просто за неприятие ЛГБТ-ценностей», – добавил глава Чечни.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что решение о проведении спецоперации на Украине было для него тяжелым. Тем не менее, по его словам, проведение СВО вызвано целым рядом важных причин..