Силуанов считает, бюджет России 2023-2025 будет самым сложным в его карьере Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Разработка предстоящего бюджета России на 2023-2025 годы будет самым сложным в его карьере, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере. Мы, столкнувшись с ограничениями, с санкциями, поняли, что целый ряд критических технологий не производится в нашей стране. Поэтому и вопрос восполнения тех компетенций, которые мы получали из-за рубежа, – длительная программа, но без нее нам никак не обеспечить технологический суверенитет», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил глава Минфина России, на это требуются серьезные средства, которые и будут закладываться на предстоящую трехлетку. Кроме того, в проекте нового бюджета учтут объемы экспорта энергоносителей, которые изменятся в условиях внешних ограничений. Составителям бюджета предстоит учесть этот момент, чтобы защититься от различных рисков в объемном показателе, объяснил Силуанов.