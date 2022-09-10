Глава ДНР Пушилин назвал ситуацию в Красном Лимане тяжелой Фото: REUTERS

Ситуация в городе Красный Лиман в Донецкой народной республики остается достаточно тяжелой, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Ситуация там остается достаточно тяжелой, как и в ряде других населенных пунктов на севере республики. Тем не менее я остаюсь на связи с местными администрациями, я остаюсь на связи с экстренными службами, да и с нашими подразделениями», – сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Пушилина, информации у него гораздо больше, однако публично озвучивать ее он пока не может, поскольку это может навредить подразделениям союзных сил.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая Министерство обороны России сообщило, что Красный Лиман полностью перешел под контроль союзных сил и особожден от украинских боевиков.

Ранее «КП-Донецк» рассказывал, как живет освобожденный Красный Лиман. Сейчас в населенном пункте работают администрация и коммунальные службы.