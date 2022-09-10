Видео боевой работы установок «Мста-С» и ТОС «Солнцепек» под Харьковом показало Минобороны России Фото: кадр из видео

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» изюмско-балаклейской группировки войск. Как отметили в ведомстве, группировка проявила мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению техники Вооруженных сил Украины.

Кадры боевой работы САУ «Мста-С» размещены в Telegram-канале Минобороны. В ведомстве сообщили, что командир самоходной артиллерийской батареи по имени определил точное местонахождение операторов беспилотных летательных аппаратов с боевым охранением. Артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила операторов с аппаратурой управления дронов «Байрактар» и личный состав из состава боевого охранения, уточнили в Минобороны.

Кроме того, ведомство показало работу тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» в составе изюмско-балаклейской группировки войск. На кадрах показано выдвижение ТОС на позицию и ведение огня по противнику. В Министерство обороны отметили, что военным удалось выявить позиции противника и нанести по ним огонь тяжелой огнеметной системой.