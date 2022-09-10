Экономист назвала сумму, в какую Британии обойдется смена монарха

Экономист назвала сумму, в какую Британии обойдется Фото: GLOBAL LOOK PRESS

8 сентября умерла королева Елизавета II. Престол перейдет ее старшему сыну принцу Чарльзу. Он взойдет на престол под именем Карл III. Финансовый эксперт Екатерина Астахова ценила, в какую сумму Соединенному королевству встанет «ребрендинг» монархии.

Похороны Елизаветы II и коронация Карла III обойдется в несколько миллиардов долларов.

- По моим оценкам, примерно такова будет итоговая сумма. Потому, что нужно сделать очень много ребрендинга. Начиная от изображений на билбордах, подписи в документах, и заканчивая сувенирами с ликом короля, - отметила эксперт в беседе с Пятым каналом.

Аналитик подчеркнула, что Великобританию ждут непростые времена. Колоссальные затраты придутся на момент, когда страна и так находится на пороге энергетического кризиса.

Букингемский дворец сообщил, что похороны Королевы Великобритании Елизаветы II пройдут 19 сентября.

Церемония прощания с ушедшей из жизни королевой начнется 15 сентября Вестминстерском аббатстве. Панихида продлится четыре дня, сообщает телеканал "360".

Карл III 10 сентября впервые принял в Букингемском дворце премьера Лиз Трасс и членов британского кабинета министров, передает ФАН.