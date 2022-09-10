Психолог дала советы, как помочь ребенку перебороть страх ответа у доски Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начался новый учебный год, и многие дети сталкиваются с тем, что испытывают страх, выходя к доске. Психолог, невролог Эрстея Дэйс уверена, что с данным страхом можно справиться.

В таких ситуациях она советует родителям постараться подбодрить своих школьников, почаще напоминать им о моментах, когда они проявляли смелость.

- Когда ребенок боится, родителям нужно не усугублять боязнь, а помочь ребенку с ней справиться. Помните: страх не одолеть лобовой атакой, его необходимо как бы слегка «обманывать», — сказала Дэйс NEWS.ru.

Нужно разговаривать с ребенок, не отмахиваться от его проблем, иначе они могут обернуться фобиями, тиками, заиканиями и психосоматическими явлениями.

Обесценивание ( когда родитель говорит, что нет ничего страшного), ведет к замкнутости. Но и обратная реакция, когда родитель волнуется, дает школьнику понимание, что перед ним серьезная проблема.

В любой проблемной ситуации нужно пытаться найти золотую середину. Заверить его, что вы разделяете детские тревоги и знаете, как ответственно выходить к доске.

Пусть ребенок опишет свои переживания словами. О чем он думает у доски, что волнует его больше всего. Постарайтесь вложить в его голову мысль, что ответ у доски, это как выступление артиста на сцене и за хорошее ему положены аплодисменты.

- Обязательно во время разговора создайте ощущение тактильной близости, обнимите ребенка. Дайте ему опору - это одна из основных обязанностей родителей, — посоветовала Дэйс.

А вот ругать и позорить ребенка не стоит, это только приумножит страхи.

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