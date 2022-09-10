Врач-сомнолог предупредила, что ночные пробуждения влияют на состояние здоровья Фото: Shutterstock

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова рассказала, что одной из частых причин ночных пробуждений является синдром обструктивного апноэ. Это ситуация при которой человек впадает в состояние, когда у него полностью или частично останавливается дыхание.

При таких патологиях сон постоянно нарушается, человек постоянно пробуждается. В норме считается, что здоровый человек может проснуться один-два раза, но при условии, что бодрствование во время сна не превышает 15 минут.

- Мозг будит человека, чтобы дыхание восстановилось. Ситуация опасная, частые пробуждения угрожают здоровью, - пояснила Черкасова NEWS.ru.

Поздний ужин и переедание также могут нарушать качество сна. Все происходит из-за того, что организм вместо отдыха занимается " дневной работой».

-В ночное время у мозга и у всего тела очень много задач. Если нужно переваривать пищу, то организм отвлекается от восстановления иммунитета и сканирования поврежденных тканей, - объяснила специалист RT.