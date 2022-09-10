Немецкие журналисты рассказали о сигнале Китая насчет России для Запада Фото: kremlin.ru

Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пошлют сигнал Западу о поддержке Москвы Пекином. Об этом в субботу, 10 сентября, пишет немецкая газета Handelsblatt.

"Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение, <…> это можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы", — говорится в статье.

Ранее британская газета The Guardian, ссылаясь на официальных лиц Соединенных Штатов Америки заявила, что китайские власти решили оказать экономическую помощь России.

До этого министр иностранных дел Китая, член Госсовета КНР Ван И заявил, что усиление антироссийских санкций приведет к дополнительным трудностям в восстановлении мировой экономики. Ван И указал на то, что США и Евросоюз «безостановочно усиливают» антироссийские санкции, назвав такие действия «солью на рану» для жителей всех стран.