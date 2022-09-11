Командир батальона "Спарта" Жога опроверг слухи о захвате Донецкого аэропорта ВСУ Фото: REUTERS

Командир батальона "Спарта" Артем Жога опроверг информацию о том, что украинские вооруженные формирования якобы заняли территорию Донецкого аэропорта.

"Уважаемые друзья, сограждане, жители Донецкой Народной Республики. Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ заняла аэропорт. Это неправда... Аэропорт наш был, есть и будет", - сказал Жога на видео, которое опубликовал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.