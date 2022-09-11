Пушилин сообщил, что силы ДНР продвигаются вперед по многим направлениям Фото: Александр КОЦ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ДНР продвигаются вперёд, на многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена.

"Что касается в целом по ситуации, мы продвигаемся. Хотелось бы, конечно, всем, чтобы это было быстрее, но отдаём себе отчёт в том, укрепления строились вооружёнными формированиями Украины 7-8 лет. Укрепились здорово, но вряд ли им это поможет и не помогает, потому что на многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена нашими подразделениями. Но пока идёт борьба за каждые 100 метров", - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.