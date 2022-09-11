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Политика10 сентября 2022 21:41

Пушилин сообщил, что силы ДНР продвигаются вперед по многим направлениям

На многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена, отметил он
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Пушилин сообщил, что силы ДНР продвигаются вперед по многим направлениям

Пушилин сообщил, что силы ДНР продвигаются вперед по многим направлениям

Фото: Александр КОЦ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ДНР продвигаются вперёд, на многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена.

"Что касается в целом по ситуации, мы продвигаемся. Хотелось бы, конечно, всем, чтобы это было быстрее, но отдаём себе отчёт в том, укрепления строились вооружёнными формированиями Украины 7-8 лет. Укрепились здорово, но вряд ли им это поможет и не помогает, потому что на многих участках фронта эшелонированная оборона преодолена нашими подразделениями. Но пока идёт борьба за каждые 100 метров", - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.