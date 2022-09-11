Автолюбителям рассказали, на что обратить внимание осенью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев напомнил, что осенью машины нуждаются в сезонном ТО.

"За лето у автомобилистов очень часто появляется проблема засорения охлаждающих элементов радиатора. То есть под капот машины за теплые месяцы залетают всевозможные мошки", — сказал он.

Обычная мойка не поможет удалить такого рода загрязнение, уверен эксперт. По его словам, лучше провести мойку подкапотного пространства. Стоит также заранее позаботиться о подготовке лакокрасочного покрытия автомобиля к воздействию реагентов, которые появятся на дорогах после понижения температуры воздуха до минусовых значений.

"На корпус машины надо нанести защитное средство, которое еще называют полировальной пастой или жидким стеклом. Это позволит подготовить кузов автомобиля к встрече с реагентами, которые используются в конце осени на российских дорогах", — констатировал специалист.

Смена погоды влияет практически на все узлы и агрегаты. Особенно ощутимо перемены сказываются на автомобилях осенью, когда температура воздуха снижается, увеличивается количество атмосферных осадков, а световой день становится короче. Слабозащищенные места кузовных деталей, а также зависимые от температуры и влажности элементы вроде проводки и внешнего электрооборудования особенно сильно страдают именно в этот сезон. Изменения погоды могут повлиять не только на комфорт поездки, но и на ее безопасность. Поэтому крайне важно подготовить автомобиль к невзгодам осенней непогоды, выполнив ряд простых операций. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU