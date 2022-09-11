Депутат Госдумы Шеремет назвал "бредом сумасшедших" заявления киевских властей о репарациях Фото: Shutterstock

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление киевских властей о выплате "репараций" бредом сумасшедших.

"Все это очередной бред сумасшедших. Киевский режим дырку от бублика получит, а не репарации, поэтому пусть эта свора попрошаек и не мечтает разбогатеть за счет России", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, чем быстрее на Украине падет преступный киевский режим, тем быстрее страна вернется к мирной жизни.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.