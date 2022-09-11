ЦИК зафиксировал 29 234 атаки на интернет-ресурсы избирательной комиссии

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе работы центра сообщила, что зафиксировано 29 234 потенциально опасных воздействия высокой степени критичности на интернет-ресурсы избирательной комиссии.

"Немножко возросло число атак на интернет-портал ЦИК... На интернет-портал, наши интернет-ресурсы на сегодня было зафиксировано 29 234 потенциально опасных воздействия высокой степени критичности. И также, как вчера 94 DDos-атаки", - сказала Памфилова.

Также в ЦИК уточняется, что статистика учитывает совокупность атак с 1 июня, однако, 11 сентября наблюдается повышение активности кибератак.

Ранее сайт KP.RU писал, что выборы назначены на 11 сентября 2022 года. Выборами в 2022 году в России охвачены 82 российских региона из 85. В 14 регионах выбирают губернаторов. В 6 - заксобрания, в 12 региональных столицах — горсоветы, в 5 городах — муниципальные советы. В том числе — в Москве.