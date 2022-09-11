Лавров не исключает участие Владимира Путина в саммите G20

По словам главы МИД, обращения западных лидеров по поводу переговоров с президентом РФ "всегда встречают понимание и согласие" Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передачи "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" заявил, что не исключает возможность участия президента Владимира Путина в саммите G20.

"Я не вижу никаких проблем, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит G20. Мы никогда не уходим от контактов. Те, кто хочет продолжать с нами диалог, всегда могут это сделать", - сказал Лавров.

По словам главы МИД, обращения западных лидеров по поводу переговоров с президентом РФ "всегда встречают понимание и согласие".

Ранее сайт KP.RU писал, что Джакарта готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите Большой двадцатки (G20) в случае очного участия российского лидера. Об этом заявил посол Индонезии в Москве Хосе Таварес.