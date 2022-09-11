В "Росатоме" прокомментировали обстрелы Украиной Запорожской АЭС

Обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стали первым в истории случаем обстрелов действующей АЭС, отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Это первый случай", - заявил Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Также он добавил, что это первый такого рода опыт, который человечество проходит.

И следует выработать некий иммунитет… такую защитную реакцию, чтобы ничего подобного… не допускать в принципе, - добавил Лихачев.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.