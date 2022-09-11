Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их затягивание усложняет процесс

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их затягивание в дальнейшем Киевом усложнит возможность достижения договоренности с РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Также Лавров напомнил, что позиция России была изложена российским лидером Владимиром Путиным в ходе встречи с руководством Госдумы РФ и главами фракций.

"Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской "истории", что Россия не отказывается от переговоров, но те, кто отказывается, должны осознавать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем труднее им будет с нами договариваться", - отметил министр, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2022 года можно прочитать здесь.