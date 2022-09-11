Bloomberg: при премьерстве Трасс Британия рискует погрязнуть в кризисах

Лиз Трасс Фото: REUTERS

С приходом к власти в Британии нового премьер-министра Лиз Трасс страна рискует не справиться с чередой трудных кризисов, убежден бывший главный редактор Daily Telegraph и London Evening Standard, обозреватель Bloomberg Макс Хастингс.

“Опросы в правящей Консервативной партии демонстрируют, что ее рядовые члены предпочли бы остаться с опальным, но бесстыдным предшественником Трасс, Борисом Джонсоном. Уважаемый колумнист и экс-член парламента от Тори Мэтью Пэррис, проходивший политическую стажировку в штабе премьер-министра Маргарет Тэтчер, жестоко пишет о новом премьер-министре: "она - сумасшедшая", - отметил Хастингс.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Лиз Трасс стала новым премьером Британии.

Также ранее KP.RU писал, что Трасс одержима ненавистью к русским и готова применить ядерное оружие.