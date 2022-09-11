Путин и Макрон провели телефонные переговоры по ситуации на Запорожской АЭС

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Путин и Макрон выразили готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ.

Также российский лидер рассказал Макрону о регулярных атаках ВСУ на ЗАЭС и предпринимаемых Россией мерах по защите станции.

Кроме этого, Путин в беседе с французским лидером подчеркнул, что Киев используется западное оружие против гражданской инфраструктуры Донбасса.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2022 года можно прочитать здесь.