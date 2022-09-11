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Политика11 сентября 2022 14:55

Власти Энергодара озвучили условие запуска блоков Запорожской АЭС

Власти Энергодара сообщили, что запуск ЗАЭС зависит от договоренностей МАГАТЭ, "Росатома" и "Энергоатома"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Власти Энергодара озвучили условие запуска блоков Запорожской АЭС

Власти Энергодара озвучили условие запуска блоков Запорожской АЭС

Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно в случае достижения договоренности между МАГАТЭ, "Росатомом" и украинским "Энергоатомом", сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

"Запуск энергоблоков Запорожской АЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, "Росатома" и НАЭК ("Энергоатом" - прим. ред.)", - сказал Волга в эфире канала "Россия 24".

Кроме этого, он уточнил, что остановка последнего работающего энергоблока станции в ночь на воскресенье была произведена по приказу украинского Энергоатома, в оперативном управлении которого находится Запорожская АЭС.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.