Власти Энергодара озвучили условие запуска блоков Запорожской АЭС

Начало работы энергоблоков Запорожской АЭС возможно в случае достижения договоренности между МАГАТЭ, "Росатомом" и украинским "Энергоатомом", сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

"Запуск энергоблоков Запорожской АЭС зависит от доверенностей МАГАТЭ, "Росатома" и НАЭК ("Энергоатом" - прим. ред.)", - сказал Волга в эфире канала "Россия 24".

Кроме этого, он уточнил, что остановка последнего работающего энергоблока станции в ночь на воскресенье была произведена по приказу украинского Энергоатома, в оперативном управлении которого находится Запорожская АЭС.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.