Минобороны РФ: ВСУ с 6 по 10 сентября 2022 года потеряли под Николаевом и Харьковом более 4 тысяч военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВКС России уничтожили пункт временной дислокации подразделений морпехов ВС Украины в районе Николаева, убиты более ста человек, общие потери украинских войск в боях в этом регионе превысили четыре тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ.

"На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России был ликвидирован пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВС Украины… В общей сложности только на указанных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима превысили четыре тысячи убитыми и более восьми тысяч ранеными", - уточняется в сводке ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2022 года можно прочитать здесь.