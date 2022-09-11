Антигуа и Барбуда планирует выйти из Британского содружества наций Фото: Shutterstock

Премьер островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун сообщил в интервью телеканалу ITV, что в предстоящие три года планирует провести референдум о выходе страны из-под власти британской монархии.

"Это вопрос, который необходимо рассмотреть в рамках референдума… Это не проявление разногласий между Антигуа и Барбудой и монархией. Это последняя мера, чтобы завершить круг независимости, чтобы стать действительно суверенным государством", - пояснил он.

Также премьер уточнил, что хотел бы организовать голосование "в течение последующих трех лет".

Напомним, в 2013 году Гамбия объявила о выходе из британского Содружества. Причиной этому стали предложения организации по защите прав и свобод граждан этой страны. Ранее Содружество выступило с инициативой учредить в столице страны - городе Банджул специальные комиссии по защите прав человека, свободы прессы и по борьбе с коррупцией, однако президент Гамбии Яйя Джамме, не раздумывая, решительно отверг эти идеи.