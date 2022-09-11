Минобороны РФ сообщило об ударах российских войск по подразделениям ВСУ в Харьковской области

В Минобороны РФ сообщили, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВС Украины в Харьковской области.

“Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВС Украины в Харьковской области”, - уточняется в сообщении ведомства.

В частности, в результате ударов российских войск был поражен пункт дислокации зарубежных наемников возле населенного пункта Клугино-Башкировка, были ликвидированы более 200 военнослужащих и свыше 20 единиц военной техники.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2022 года можно прочитать здесь.