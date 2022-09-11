Зеленский подтвердил сообщения об отключении электричества в пяти регионах Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил сообщения об отключении электричества в пяти регионах Украины.

"Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное — в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях", — написал он в своих социальных сетях.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в ночь с субботы на воскресенье последний работавший энергоблок (шестой) переведен в холодный режим. То есть он полностью перестал вырабатывать энергию. Украине с отключением ЗАЭС придётся несладко. Станция запитывала немалую часть страны, теперь властям пришлось перенаправить энергопотоки.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.