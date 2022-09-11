Глава ЦИК РФ Памфилова призвала отменять результаты голосования на участках, где подтверждаются нарушения Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выразила мнение, что нужно жестко отменять результаты голосования на участках, если на них подтверждаются нарушения.

"Я всем говорю, чтобы не расслаблялись, еще ночь надо пережить. Самое главное, чтобы посчитали, чтобы скандалов не было. Но если что, [чтобы] жестко отменяли, безапелляционно", — сказала она, выступая на онлайн-марафоне "Ночь выборов - 2022. От южных морей до полярного края".

Памфилова также отметила, что на 20 избирательных участках в восьми регионах РФ отменили результаты голосования, но это, по ее словам, "ничтожное число".

Напомним, в 2022 году Единый день голосования по всей стране выпал на 11 сентября. Выборами в 2022 году в России были охвачены 82 российских региона из 85. В 14 регионах выбирали губернаторов. В 6 - заксобрания, в 12 региональных столицах — горсоветы, в 5 городах — муниципальные советы. В том числе — в Москве.

Уже известно, что 15 губернаторам народ сказал «работайте дальше!». Подробнее о итогах губернаторских выборов читайте в материале сайта KP.RU