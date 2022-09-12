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Общество11 сентября 2022 22:50

Медведев назвал достойным выступление «Единой России» на выборах

Выборами в 2022 году в России были охвачены 82 российских региона из 85
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Медведев назвал достойным выступление «Единой России» на выборах

Медведев назвал достойным выступление «Единой России» на выборах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предварительные результаты избирательной кампании свидетельствуют о достойном выступлении "Единой России" во всех субъектах, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"В целом хочу сказать, что результаты, самые-самые предварительные, которые мы получили, включая результаты exit polls, свидетельствуют о весьма достойном выступлении партии "Единая Россия" во всех регионах, где проводилось голосование", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, в 2022 году Единый день голосования по всей стране выпал на 11 сентября. Выборами в 2022 году в России были охвачены 82 российских региона из 85. В 14 регионах выбирали губернаторов. В 6 - заксобрания, в 12 региональных столицах — горсоветы, в 5 городах — муниципальные советы. В том числе — в Москве.

Уже известно, что 15 губернаторам народ сказал «работайте дальше!». Подробнее о итогах губернаторских выборов читайте в материале сайта KP.RU