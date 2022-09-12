ФСБ предотвратила диверсии против властей Крыма и Херсонской области

ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили серию диверсий, которая планировалась в отношении членов правительства Крыма и властей Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 12 сентября 2022 года.

По данным ведомства, теракты готовились под руководством Службы безопасности Украины (СБУ). Российским силовикам удалось выйти на сотрудника СБУ, который руководил подготовкой диверсий.

Он завербовал для их реализации нескольких участников националистических группировок. Исполнители и их пособники задержаны. В их отношении проводятся следственные действия. Кроме того, изъяты средства, с помощью которых диверсанты планировали осуществить теракты.

Как ранее писал сайт "КП-Санкт-Петербург", Федеральная служба безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвратила теракт на одной из военных баз региона. Об этом 9 сентября 2022 года сообщили в пресс-службе ФСБ.