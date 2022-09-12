В Москве стали продавать апартаменты без окон в подвалах и на цокольных этажах Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве на рынке недвижимости появилось новое предложение: стали продавать апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах.

Некоторые предложения не имеют окон и площадь у таких объектов минимальна – от 11,8 квадратных метров. Ценник на них стартует от 1,43 млн рублей.

Эксперты рынка уже сошлись во мнении, что такие предложения могут составить конкуренцию микростудиям. Спрос на них будет иметься, но это скорее единичные предложения, тем массовый тренд.

В компании «Метриум» рассказывают, что пока подобные апартаменты встречаются в пяти комплексах, построенных в Юго-Западном, Западном, Восточном и Северо-Восточном округах.

Минимальная площадь 11,8 кв.м., максимальная –33,2 кв. м. Максимальная стоимость составляет 7,99 млн рублей. Помещения в подвалах на 21–40% дешевле, чем на обычных этажах в этих домах.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка пояснила «Известиям», что данные предложения – это оптимизация, позволяющая снизить стоимость объектов и вызвать максимальный интерес покупателя.

Риэлтор уверена, что подвальные студии будут пользоваться спросом, как инвестиционные объекты. Стоят они не дорого, но при этом можно сдавать их в аренду по хорошей цене.

В девелоперской компании Level Group подтвердили, что выводя на рынок такие объекты, собственник пытается задействовать каждый квадратный метр. Но надо понимать, что для постоянного проживания такие объекты не подходят. Проживание без естественного света можно навредить здоровью.

Тем временем, риелторы зафиксировали небывалое оживление на рынке аренды недвижимости. Период окупаемости квартиры экономкласса составит примерно 18–20 лет. Например, квартиру, купленную за 10 миллионов рублей, удалось сдать примерно за 40 тысяч рублей в месяц — прибыль 480 тысяч в год, передает Life.

Риэлторы фиксируют спрос на загородные дома. Ограничения возможностей россиян отдыхать за границей привели к увеличению интереса к таким объектам. Причем особым интересом пользуются небольшие объекты, сообщает ОТР.