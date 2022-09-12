В ЛНР отреагировали на появление крестов вермахта на украинской технике Фото: REUTERS

Глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что кресты вермахта на военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) является плевком в сторону миллионов украинцев, убитых нацистами во время Великой Отечественной войны

Ранее несколько украинских Telegram-каналов опубликовали видео украинской бронетехники и вооружения, который были помечены крестами вермахта.

«Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше - только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны», - заявил посол ЛНР.

Мирошник также назвал кресты вермахта «родовым знаком нацистских карателей». «И он проступает», - добавил глава представительства ЛНР.