WP заявила о пользе рецессии в Евросоюзе для борьбы США с инфляцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты могут получить выгоду от рецессии в Европейском союзе, где сейчас испытывают нехватку российского газа. Об этом сообщает газета The Washington, ссылаясь на американских экономистов и профильных чиновников, но уточняет, что и США пострадают при отказе России от экспорта нефти.

Анонимный представитель американской администрации заявил, что в Министерстве финансов США и группе экономических советников Белого дома прогнозируют «умеренные и управляемые» последствия для страны от спада в Европейском союзе, который занимает менее одного процента ВВП США.

«На самом деле, это может даже помочь американским фирмам, которые добывают природный газ. Это также может ослабить глобальный спрос, посодействовав снижению внутреннего ценового давления», - сказано в статье.

Экономист Дин Бейкер указал на пользу рецессии в ЕС, предположив, что такое развитие событий поможет США преодолеть инфляцию. «Если Европа сползет в рецессию, то, очевидно, сократится спрос на широкий круг товаров. Мы сейчас в настолько извращенной ситуации, что в этом может быть позитив», - заявил он.

По мнению специалистов, худшим сценарием для США будет отказ России от экспорта нефти, что может произойти при введении потолка цен на топливо.

«Это толкнет экономику в рецессию. Цены на бензин в одночасье взлетят до потолка, обратно к рекордным пяти долларам за галлон. Экономика не может переварить пять долларов за галлон», - заявил экономист Moody's Analytics Марк Занди.