Российские войска уничтожили технику ВСУ при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении Фото: REUTERS

Министерство обороны России опубликовало видео с техникой Вооруженных сил Украины, уничтоженной на Николаево-Криворожском направлении.

На кадрах видны корпуса сгоревших бронемашин. Как рассказали военные, российские войска захватили бронетранспортеры и автомобильную технику с боеприпасами при отражении наступления украинских военных, которые были остановлены на рубеже.

«Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Десантники проявили мужество и героизм – много случаев подвига. Враг не добился желаемого результата на этом направлении, потерял достаточно большое количество людских ресурсов, исчисляемых сотнями, и много единиц боевой техники», – сообщил заместитель командира десантно-штурмового полка Алексей.

В Минобороны России отметили, что с 6 по 10 сентября Украина потеряла на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.