Во Владивостоке трагически погиб директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин

Иван Печорин. Фото: пресс-служба КРДВ

Трагически погиб управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по авиационной безопасности Иван Печорин, который накануне принял участие в Восточный экономический форум (ВЭФ).

В минувшую субботу, 10 сентября, стало известно, что в акваториях Русского острова у мыса Игнатьева за борт катера выпал человек. Спасатели вели поиски на море и побережье. Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло передал судам поблизости ориентировку места инцидента.

Управляющего директора КРДВ обнаружили в понедельник, 12 сентября, сотрудники спасательных служб. Как сообщается, реанимировать его уже было невозможно.

«Гибель Ивана - невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким», - отметили коллеги директора корпорации.