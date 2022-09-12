"Яндекс" закрыл сделку по продаже "Дзена" и покупке Delivery Club Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Яндекс» завершила сделку по покупке сервис доставки еды Delivery Club, а также продажи контентных платформ «Дзен» и «Новости», новым владельцем которых стал VK.

«Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдет на единую технологическую платформу с "Яндекс Едой"», - уточнили в пресс-службе «Яндекс».

В заявлении также говорится о том, что изменения, связанные с продажей «Дзена» и «Новостей», станут «появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня».

Как писал сайт KP.RU, в минувшую пятницу, 9 сентября, в данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась информация о том, что сервис доставки еды Delivery Club перешел в собственность компании «Яндекс», которой стало принадлежать 99,95% акций сервиса, а остальные акции принадлежат ООО «ГИС Технологии», которая является дочерней компанией «Яндекса».

Напомним, в августе 2022 года VK и «Яндекс» подписали соглашения по сделке, которые обязывают VK стать собственником платформ «Дзен» и «Новости», передав «Яндексу» сервис Delivery Club. Сообщалось, что сделку закроют до конца этого года.