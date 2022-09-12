Российские войска уничтожили до 250 украинских в районах Изюма и Купянска

Российские войска уничтожили до 250 военных ударами по нацбатальону «Кракен» и бригадам ВСУ Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам дислокации нацбатальона «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, уничтожив до 250 человек.

«В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники», – сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области были поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад, а в районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, где хранились 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ. Как отметили в Минобороны, за прошедшие сутки на этом направлении украинские войска потерял более трехсот человек убитыми и до тысячи ранеными.