Мэр Хабаровска резко высказался о работе подрядчиков на дорогах

Мэр Сергей Кравчук. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

На прошедших выходных в Хабаровске прошел очередной объезд по дорогам города. По традиции качество полотна оценил мэр Сергей Кравчук, сообщает Транссибинфо.

Глава города поехал по тем местам, где прямо сейчас идут работы. И если некоторые участки не вызвали вопросов, то другие – возмутили мэра. Увидев все собственными глазами, мэр подчеркнул, что некоторые подрядчики работают с очевидными технологическими нарушениями. В конечном итоге это приводит к ухудшению состояния дорожного полотна.

- Стоит самосвал с асфальтобетоном и погрузчик. В ковше лежит виброплита, лопаты, еще что-то, и рядом стоят два работяги. Один кидает асфальт на дорогу, второй его прихлопывает лопаткой в этой яме. А для чего они виброплиту-то возят? Кто контролирует такие работы? Я не буду называть участок и компанию, директор сейчас здесь присутствует и ему должно быть стыдно. Так нельзя работать! Есть подготовка ямы, которая получилась в результате выбоин. Элементарно - 30 минут подготовки, засыпать асфальт и уплотнить его виброплитой. Все, поехал дальше. Но самое страшное, отработав эту красную линию, через 10 метров находится такая же яма, к ремонту которой не приступили. Хотя дорога муниципальная. Еще раз увижу, проезжая, я, во-первых, в последний раз увижу директора предприятия, во-вторых, начальник управления получит взыскание, – сказал Сергей Кравчук.