Путин назвал процесс дедолларизации неизбежным Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации является неизбежным.

«Что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации», - заявил российский президент в ходе совещания по экономическим вопросам в понедельник, 12 сентября.

Глава государства также заявил о том, что согласно прогнозам, инфляция в России по итогам текущего года составит около 12%.

«Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%», - заявил глава государства в ходе совещания, отметив также, что тренд на снижение инфляции, по мнению некоторых специастов, будет продолжен.

Российский президент также указал на то, что в стране удалось быстро стабилизировать ситуацию с инфляцией, уточнив, что России достигла пика в апреле 2022 года в 17,8%, а на 5 сентября этого года инфляция снизилась до 14,1%.