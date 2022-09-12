Путин назвал непредсказуемыми и импульсивными действия недружественных стран в отношении России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что действия недружественных стран против Москвы импульсивны и непредсказуемы, отметив, что таким образом они демонстрируют свой непрофессионализм.

«Мы видим, что действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы, во многом импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу», - заявил российский президент в ходе совещания по экономическим вопросам в понедельник, 12 сентября.

Путин отметил, что Россия не просто должна «реагировать на какие-то недружественные шаги», а необходимо «последовательно решать свои задачи развития в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре». Российский президент также отмтеил, что в полной мере такие меры касаются и вопроса проекта федерального бюджета.