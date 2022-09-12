Элла Памфилова назвала главные итоги выборов Фото: Евгения ГУСЕВА

Итоги осенних выборов, которые состоялись в период с 9 по 11 сентября, будут подведены в четверг, 15 сентября. Такое заявление в понедельник, 12 сентября, сделала председатель Центрального избирательного комитета Российской Федерации (ЦИК РФ) Элла Памфилова, отметив при этом, что основные итоги можно подвести и уже сегодня.

«Сегодня мы подводим лишь предварительные итоги только что завершившейся избирательной кампании ... В четверг, когда мы соберемся уже на заседании ЦИК, уже у нас, надеюсь, будут окончательные сведения», - уточнила она в информационном центре ЦИК.

По ее словам, несмотря на то что сейчас подводят только предварительные итоги голосования, «главные выводы можно сделать уже сейчас».

«Сам факт, что выборы были назначены, несмотря на необъявленную, но, фактически развязанную хозяевами НАТО войну против России, свидетельствует об уверенности руководства страны, нашего государства и общества в целом в своей правоте, в своих силах», - сказала она.

Напомним, голосования прошли примерно на 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 российских регионах, в которых могли принять участие 44 миллиона граждан. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, а также депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.