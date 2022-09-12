Полиция проверит причастность Собчак к пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известная журналистка Ксения Собчак снова оказалась в центре скандала. К такому ей не привыкать, блондинка регулярно напоминает о себе.

Не так давно она угодила в крупную аварию в Краснодарском крае, тогда погибла девушка, а Ксения проходила по делу как свидетель.

Теперь же, судя по всему, ее ждут новые проблемы со стражами порядка. На телеграм-канал, который ведет журналистка, подали заявление в полицию.

Как стало известно сайту mk.ru, заявитель просит проверить материалы, которыми делится блондинка, на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Заявление поступило в УВД по Западному округу Москвы. Сейчас по данному факту проводится проверка. О реакции светской львицы на происходящее пока не сообщается.